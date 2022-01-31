Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но ждет первых шагов от Москвы

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к конструктивным переговорам с Россией, но при условии, что Москва инициирует диалог.

"Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира. Теперь шаг за Россией", - заявил Кулеба на брифинге в понедельник.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия "должна идти на уступки", при этом не указав, на какие именно. "Наша цель, и мы говорим об этом откровенно нашим партнерам, чтобы именно Россия пошла на уступки, сейчас именно для нее наступило время идти на уступки и демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире", - подчеркнул Кулеба. Он считает, что "сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет достичь успеха".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.