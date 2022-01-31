Зеленский не поедет на открытие зимней Олимпиады в Пекин

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, которые начинаются 4 февраля. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве с [премьер-министром Польши Матеушем] Моравецким, [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном, [премьер-министром Нидерландов Марком] Рютте, [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом", - отметил Никифоров в комментарии агентству РБК-Украина.

По его словам, контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.