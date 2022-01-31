ООН призывает все стороны воздержаться от провокаций вокруг Украины

ООН, 31 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций призывает все стороны воздержаться от "провокационной риторики и действий" в ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Мы призываем все стороны воздержаться от провокационной риторики и действий с тем, чтобы увеличить шансы на успех дипломатических усилий", - заявила она, отметив, что в ООН сильно обеспокоены ростом напряженности вокруг Украины. По словам замгенсека всемирной организации, "достижение взаимопонимания и длительных взаимно приемлемых договоренностей - это лучший способ поддержания регионального и международного мира и безопасности". "ООН готова поддержать все усилия на этом направлении", - подчеркнула она.