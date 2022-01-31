Джонсон извинился за вечеринки, проходившие на Даунинг-стрит во время карантина

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон принес публичные извинения за вечеринки, проходившие в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит во время общенационального карантина. Выступая в понедельник в Палате общин британского парламента, он пообещал извлечь уроки из допущенных ошибок.

"В первую очередь, я хочу извиниться. Извиниться за то, что было неправильным, и за то, каким был подход к этой теме. Нет смысла говорить, что то или иное поведение не нарушало ограничений или что сотрудники канцелярии очень тяжело трудились. Пандемия была тяжелым испытанием для всех, и мы просили людей по всей стране идти на неслыханные жертвы - не встречаться с любимыми, не навещать находящихся при смерти близких. Я понимаю гнев, который сейчас испытывают люди", - сказал Джонсон.

Глава британского правительства признал, что его извинений недостаточно, пообещав извлечь уроки из скандала и незамедлительно "внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров".

Джонсон также призвал депутатов британского парламента сосредоточиться на противостоянии России, а не попытках заставить его уйти в отставку.

"Репутация нашей страны в мире зиждется на том, что мы быстрее всех крупных экономик Европы осуществили вакцинацию, что британский ВВП растет быстрее, чем во всех остальных странах G7, на нашей способности объединить союзников в противостоянии [президенту РФ] Владимиру Путину. Вот то, на чем сейчас сосредоточен мир, вот то, на чем сейчас сосредоточен я и должен быть сосредоточен мой собеседник", - заявил Джонсон в ответ на реплику оппозиционного депутата, заявившего, что отказ Джонсона покинуть пост после скандала наносит ущерб международной репутации королевства.