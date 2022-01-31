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Кризис на Украине
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Великобритания надеется, что Россия пойдет на деэскалацию ситуации вокруг Украины

По словам заместителя британского постпреда при ООН Джеймса Кариуки, Лондон рассчитывает, что Москва учтет обеспокоенности Запада в области безопасности

ООН, 31 января. /ТАСС/. Великобритания надеется на деэскалацию вокруг Украины и рассчитывает, что Россия учтет обеспокоенности Запада в области безопасности. Об этом заявил в понедельник заместитель британского постпреда при ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины.

"Великобритания приветствует сегодняшние дискуссии как часть дипломатических усилий, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации и предотвращение конфликта со стороны России, - сказал он. - Мы непоколебимы в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. <…> Мы готовы решать общие обеспокоенности в области безопасности на основе европейской структуры безопасности и международных обязательств, это включает то, что Россия должна решать наши обеспокоенности. Привержены конструктивному диалогу, если Россия искренне готова к достижению дипломатического решения".

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УкраинаВеликобританияРоссияКризис на Украине
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