Великобритания надеется, что Россия пойдет на деэскалацию ситуации вокруг Украины

ООН, 31 января. /ТАСС/. Великобритания надеется на деэскалацию вокруг Украины и рассчитывает, что Россия учтет обеспокоенности Запада в области безопасности. Об этом заявил в понедельник заместитель британского постпреда при ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины.

"Великобритания приветствует сегодняшние дискуссии как часть дипломатических усилий, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации и предотвращение конфликта со стороны России, - сказал он. - Мы непоколебимы в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. <…> Мы готовы решать общие обеспокоенности в области безопасности на основе европейской структуры безопасности и международных обязательств, это включает то, что Россия должна решать наши обеспокоенности. Привержены конструктивному диалогу, если Россия искренне готова к достижению дипломатического решения".