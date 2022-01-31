Франция надеется на вовлечение стран ЕС в урегулирование вокруг Украины

ООН, 31 января. /ТАСС/. Франция надеется, что европейские страны будут "полностью вовлечены" в урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Франция поддерживает все усилия по проведению диалога на всех существующих площадках, и мы надеемся, что европейские страны будут полностью вовлечены в него", - заявил постпред Франции.

Ривьер заявил, что Европейский союз готов развивать свои отношения с Россией, если та выберет путь дипломатии и диалога.

"Если будет выбран путь диалога и сотрудничества, Европейский союз готов развивать отношения с Россией на основе единого, долговременного и стратегического подхода", - сказал он.

Ривьер заявил, что следующее заседание политсоветников "нормандского формата" планируется провести в Берлине в ближайшее время.

"Мы будем продолжать свои усилия в этом направлении на следующем заседании, которое скоро планируется провести в Берлине", - сказал он.

Это совещание проводится по инициативе США. Вашингтон утверждает, что положение вокруг Украины представляет угрозу международному миру и безопасности.