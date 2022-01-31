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Спикер парламента удалил из Палаты общин лидера фракции, обвинившего Джонсона во лжи

Спикер британского парламента удалил из Палаты общин лидера фракции, обвинившего Джонсона во лжи.

ОДКБ в 2022 году проведет учения в Казахстане, Киргизии и Таджикистане
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