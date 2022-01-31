Глава МИД Испании считает, что ситуацию вокруг Украины не стоит недооценивать

МАДРИД, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что не стоит недооценивать ситуацию вокруг Украины и необходимо искать дипломатические пути ее урегулирования.

"Ситуация остается очень напряженной, не нужно недооценивать ее, - сказал министр в понедельник журналистам. - Одновременно с этим нужно признать, что диалог и дипломатия остаются путем [урегулирования разногласия]". "Давайте дадим время дипломатии, чтобы произошла деэскалация, - добавил Альбарес. - Любые сомнения, которые могут быть у России о ее безопасности в отношении НАТО в Европе, можно обсудить".

По словам главы МИД, обсуждаемые в ЕС меры в отношении России "не являются превентивными санкциями". "Никто не хочет никакого конфликта с Россией, - утверждал он. - Но если произойдет агрессия в отношении Украины, <...> санкции будут массивными и нанесут огромный ущерб российской экономике".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.