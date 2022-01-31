В Ираке сообщили о предотвращении теракта, который готовились совершить боевики ИГ

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб Ирака предотвратили теракт, который планировали совершить сторонники террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в одном из районов провинции Анбар на западе страны. Об этом говорится в обнародованном в понедельник сообщении пресс-службы сил безопасности республики, содержание которого приводит телеканал Al Sumaria.

В сообщении отмечается, что в результате спецоперации удалось обнаружить схрон боевиков, в котором был спрятан подготовленный для совершения теракта пояс смертника, а также бомба, оружие и боеприпасы. Содержимое схрона было изъято, взрывные устройства обезврежены.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили Мосул - второй по величине город страны - и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.