В Литве сообщили, что ВВС НАТО в январе один раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в январе один раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

По данным ведомства, четыре истребителя F-16 ВВС Польши, находящиеся с конца ноября на дежурстве в Литве, были подняты в воздух 29 января. Они сопроводили четверку российских Су-30, которые проследовали в Калининградскую область.

Такая процедура является рутинной. В сентябре это происходило девять раз, в октябре, ноябре и декабре - по два раза. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.