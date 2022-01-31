ОДКБ в 2022 году проведет учения в Казахстане, Киргизии и Таджикистане

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут во второй половине 2022 года совместные учения в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Если говорить про 2022 год, то у нас спланированы практически все мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки на территории государств Центральной Азии: и в Казахстане, и в Киргизии, и в Таджикистане", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", опубликованном в понедельник на сайте Объединенного штаба ОДКБ.

"Я думаю, что навряд ли что-то повлияет, помешает. Во второй половине года там будут проведены совместные учения", - добавил Сидоров.