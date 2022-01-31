РИГА, 31 января. /ТАСС/. Латвия отправит военных инструкторов на Украину. Об этом в понедельник сообщил журналистам премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"Сегодня на заседании правительственной коалиции мы политически договорились, что хотим оказать Украине еще помощь, отправив латвийских военных инструкторов на Украину, которые будут работать вместе с канадскими инструкторами. Латвийские инструкторы вместе с канадскими инструкторами помогут усилить помощь, оказываемую Украине", - сказал он.

Министерство обороны Латвии 21 января сообщило, что поставит Украине зенитные ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и сухие продукты питания. Как сообщило на прошлой неделе агентство LETA, оборонное ведомство также подготовило проект решения об отправке военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) республики для участия в учебной операции на Украине. Документ предусматривает участие НВС Латвии в операции военных советников Unifier, которую правительство Канады проводит на Украине. Как отметил госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс, Латвия планирует отправить на Украину не более десяти солдат.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 27 января сообщил, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. По его словам, численность контингента со временем будет увеличена с 200 до 400 человек.