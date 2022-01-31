Украина заявила, что не собирается начинать наступления ни в Донбассе, ни в Крыму

ООН, 31 января. /ТАСС/. Украина не планирует начинать наступление не против Крума, ни против Донбасса, ни где-либо еще. С таким заявлением выступил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.

"Украина не собирается начинать наступления ни в Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо еще", - сказал он.

Киев выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой, заявил Кислица. "В то же время мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией <...>", - сказал украинский дипломат.

Кроме того, он заверил, что "для Украины первый приоритет сегодня" - это устойчивое и безусловное прекращение огня в Донбассе. "Активизация работы "нормандского формата", в том числе на уровне лидеров четырех стран, является важным предварительным условием для следующих шагов с целью [обеспечения] прочного мира в Донбассе", - считает Кислица. По его словам, украинские власти "готовы возобновить переговоры "нормандской четверки" во всех форматах", то есть на всех уровнях.

Состоявшаяся 26 января в Париже встреча в рамках "нормандского формата" дает "надежду на продолжение процесса переговоров", несмотря на сохраняющие противоречия, убежден постпред. Он утверждал, что Киев "будет твердо поддерживать" такие переговоры с целью урегулирования в Донбассе.

Кислица сообщил, что не обсуждал напряженность вокруг Украины с его российским коллегой Василием Небензей. "Как вы знаете, его долго не было [в Нью-Йорке]. С ним я не встречался. Хотя я встречался со многими другими послами как в Совете Безопасности, так и за его пределами", - сказал он журналистам в понедельник.