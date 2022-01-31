Постпред заявил, что наращивание Западом сил у границ Белоруссии становится угрожающим

ООН, 31 января. /ТАСС/. Наращивание западными странами сил у границ Белоруссии приобретает угрожающий характер. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины.

"Несмотря на озабоченность, высказываемую неоднократно представителями Республики Беларусь на международных переговорных площадках и в ходе двусторонних контактов, наращивание военных сил у наших западных и южных границ не только не прекращается, но и приобретает угрожающих характер. Несмотря на неоднократные призывы к диалогу и сотрудничеству, в том числе и в сфере контроля над вооружениями, давление на нашу страну со стороны отдельных государств лишь усиливается, - сказал он. - Предложения о продолжении переговоров не находят отклика у наших западных партнеров".

По словам Рыбакова, совместные учения Белоруссии и РФ в феврале не несут никакой угрозы для соседних стран. Он отметил, что "в период с 10 по 20 февраля текущего года пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022", в ходе которых будут выполнены совместные учебно-боевые задачи с использованием контрольных целей".

"Мы отмечаем, что указанные варианты применения региональной группировки войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства отрабатываются нами, двумя государствами, регулярно в ходе совместных учений, всегда носят исключительно оборонительный характер и не несут никакой угрозы ни для европейских партнеров, ни для соседних стран", - указал постпред Белоруссии.