{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дании заявили о готовности отправить военное снаряжение на Украину

По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, Копенгаген также готов предложить Киеву помощь в области кибербезопасности

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Дания не откажется отправить военное снаряжение на Украину. Об этом в понедельник заявила премьер-министр Метте Фредериксен, представляя на пресс-конференции новую стратегию королевства в области внешней политики и безопасности.

На вопрос, готова ли Дания отправить военное снаряжение на Украину, она ответила: "Если коротко, то да". "Мы уже предоставляем военные консультации, и мы легко можем себе представить конкретное сотрудничество по военному потенциалу, - сказала премьер. - Мы на международном уровне согласны пойти по пути санкций, если Россия сделает совершенно неприемлемое и нападет на Украину". На вопрос, готовы ли власти отправить датских солдат на Украину, премьер ответила, что "будут применяться санкции, а не солдаты".

По ее словам, в частности, Дания также готова предложить Украине помощь в области кибербезопасности.

Премьер-министр отметила, что для Дании решающее значение имеет сотрудничество с НАТО. "НАТО и США являются гарантами безопасности Дании", - сказала она. При этом Фредериксен также добавила, что правительство созовет парламентские партии для переговоров о новом европейском политическом соглашении. "ЕС должен взять на себя большую ответственность за нашу собственную безопасность, ЕС должен быть в состоянии сделать больше для себя, нам нужно быть более независимыми", - подчеркнула она.

В середине января правительство королевства решило выделить 22 млн евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы 11,3 млн евро выделяет Минобороны Дании.

Теги
УкраинаДанияФредериксен, Метте
Глава британского МИД анонсировала самый жесткий санкционный режим в отношении России
Он будет задействован в случае ее гипотетического вторжения на Украину, отметила Лиз Трасс
Глава британского МИД анонсировала самый жесткий санкционный режим в отношении России
Читать полностью