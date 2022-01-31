В Дании заявили о готовности отправить военное снаряжение на Украину

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Дания не откажется отправить военное снаряжение на Украину. Об этом в понедельник заявила премьер-министр Метте Фредериксен, представляя на пресс-конференции новую стратегию королевства в области внешней политики и безопасности.

На вопрос, готова ли Дания отправить военное снаряжение на Украину, она ответила: "Если коротко, то да". "Мы уже предоставляем военные консультации, и мы легко можем себе представить конкретное сотрудничество по военному потенциалу, - сказала премьер. - Мы на международном уровне согласны пойти по пути санкций, если Россия сделает совершенно неприемлемое и нападет на Украину". На вопрос, готовы ли власти отправить датских солдат на Украину, премьер ответила, что "будут применяться санкции, а не солдаты".

По ее словам, в частности, Дания также готова предложить Украине помощь в области кибербезопасности.

Премьер-министр отметила, что для Дании решающее значение имеет сотрудничество с НАТО. "НАТО и США являются гарантами безопасности Дании", - сказала она. При этом Фредериксен также добавила, что правительство созовет парламентские партии для переговоров о новом европейском политическом соглашении. "ЕС должен взять на себя большую ответственность за нашу собственную безопасность, ЕС должен быть в состоянии сделать больше для себя, нам нужно быть более независимыми", - подчеркнула она.

В середине января правительство королевства решило выделить 22 млн евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы 11,3 млн евро выделяет Минобороны Дании.