Глава британского МИД анонсировала самый жесткий санкционный режим в отношении России

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о вступлении в силу нового режима санкций в отношении России, который может быть применен в случае ее гипотетического вторжения на Украину.

"Поддерживаете ли вы агрессию России против Украины или вы важны для Кремля, у нас будут полномочия, чтобы применить к вам санкции, - сказала глава Форин оффиса, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента. "Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза", - добавила Трасс.

Правительство Великобритании в рамках нового санкционного законодательства получит возможность применять ограничительные меры в отношении любых российских компаний, связанных с Кремлем. "Новое законодательство позволит нам вводить санкции против гораздо более широкого круга лиц. У нас будет возможность накладывать ограничения на любую компанию, которая связана с российским государством, занимается бизнесом, представляющим большое экономическое значение для российского государства, или действует в секторе стратегического значения для российского государства", - сказала Трасс. Она добавила, что власти смогут вводить рестрикции в отношении не только самих компаний, но и их руководителей и собственников.

При этом источник в правительственных кругах Великобритании сообщил ТАСС, что эти санкции не будут применены автоматически. "Эти изменения автоматически не введут санкций в отношении какого-либо частного лица или компании, но предоставят дополнительные полномочия, которые нужны, чтобы мы могли так поступить в случае любого дальнейшего вторжения России на Украину", - сказал собеседник агентства.

Призыв к конструктивным переговорам

Лиз Трасс призвала Россию к конструктивным переговорам, чтобы снизить напряженность вокруг Украины. "Единственный путь для России пойти вперед - снизить напряженность, отвести свои войска и вступить в конструктивные переговоры на основании существующих обязательства", - сказала она. "Пришло время для Кремля отойти с края [пропасти]", - заметила Трасс, сообщив, что нынешний подход Лондона к этому сюжету основывается на "сдерживании и дипломатии". "Если они (власти России - прим. ТАСС) не поступят так, то они не должны сомневаться - мы будем готовы использовать полномочия, представленные мной сегодня, чтобы достичь максимального эффекта", - пообещала Трасс, которая ранее сообщила о новом санкционном режиме в отношении России.

Трасс подтвердила, что намерена обсудить эту тему со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Я полечу в Москву в течение ближайших двух недель", - сказала она.