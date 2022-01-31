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Премьер Украины заявил о выполнении на 63% соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украина выполнила 63% условий Соглашения об ассоциаций с ЕС, и хочет услышать ответ с четкими сроками, когда она сможет стать членом сообщества. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом по итогам переговоров в понедельник.

"Я проинформировал господина Валдиса Домбровскиса про выполнение украинской стороной Соглашения об ассоциации на 63%. Мы готовы и далее настойчиво работать в этом направлении. И мы хотим слышать конкретные даты в ответ на прогресс, конкретные даты, когда Украина сможет быть страной-кандидатом, когда Украина сможет быть включена в ЕС", - отметил Шмыгаль.

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УкраинаШмыгаль, Денис Анатольевич
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