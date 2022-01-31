Британский МИД осудил ракетный запуск КНДР

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. МИД Соединенного Королевства осудил очередной ракетный запуск, произведенный КНДР, призвав Пхеньян вступить в переговоры с Вашингтоном с целью полного ядерного разоружения.

"Великобритания осуждает запуск баллистической ракеты средней дальности, произведенный Северной Кореей 29 января, - говорится в распространенном в понедельник заявлении заместителя министра Форин оффиса по Азии Аманды Миллинг. - Этот запуск и испытания баллистических ракет малой дальности 27 января откровенно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для наших партнеров в регионе и глобальной безопасности".

"Мы призываем Северную Корею вступить в переговоры с Соединенными Штатами, чтобы гарантировать полную, подлежащую проверке и необратимую денуклеаризацию. Пока этого не произойдет, введенные ООН санкции должны соблюдаться всеми странами", - добавила Миллинг.

По данным агентства Kyodo, в субботу ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Сведений о возникновении ущерба из-за произошедшего не поступало. Япония в связи с запуском направила протест КНДР. Согласно информации японского Минобороны, максимальная высота полета ракеты составила около 2 тыс. км, она пролетела расстояние примерно 800 км. Исходя из этого власти Японии заявили о вероятности запуска КНДР ракеты большей дальности, чем средней. Нынешний запуск ракеты КНДР стал седьмым с начала текущего года.