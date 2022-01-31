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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

НАТО объяснила отказ публиковать ответ на предложения России по гарантиям безопасности

Некоторые вопросы в переговорах с Россией касаются исключительно двусторонних отношений РФ и США, но американская сторона поддерживает тесный контакт с союзниками по НАТО, отметил Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает конфиденциальность необходимым условием для прогресса в диалоге с Россией. Об этом он заявил в понедельник в интервью газете The Washington Post, объясняя отказ альянса публиковать письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.

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"Я думаю, что конфиденциальность - это обязательное условие для дипломатического успеха. В связи с этим мы не публиковали документ, поскольку готовы продолжать диалог, руководствуясь добрыми намерениями", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что некоторые вопросы в переговорах с Россией касаются исключительно двусторонних отношений РФ и США, но американская сторона поддерживает тесный контакт с союзниками по НАТО.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

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СШАРоссияСтолтенберг, ЙенсПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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