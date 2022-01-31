НАТО объяснила отказ публиковать ответ на предложения России по гарантиям безопасности

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает конфиденциальность необходимым условием для прогресса в диалоге с Россией. Об этом он заявил в понедельник в интервью газете The Washington Post , объясняя отказ альянса публиковать письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Я думаю, что конфиденциальность - это обязательное условие для дипломатического успеха. В связи с этим мы не публиковали документ, поскольку готовы продолжать диалог, руководствуясь добрыми намерениями", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что некоторые вопросы в переговорах с Россией касаются исключительно двусторонних отношений РФ и США, но американская сторона поддерживает тесный контакт с союзниками по НАТО.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.