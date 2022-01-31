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Пандемия COVID-19

Трюдо заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве

Полиция не сообщает точных цифр участников протеста, но, судя по заполненности центральных улиц, речь идет о десятках тысяч людей

ОТТАВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не намерен встречаться с участниками протестной акции против коронавирусных ограничений, которая третий день проходит в Оттаве. Об этом он заявил в понедельник журналистам в ходе онлайн-конференции.

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"Я посещал акции протеста в прошлом, когда я был согласен с их повестками, когда я поддерживал выражение этими людьми их обеспокоенностей, хороший пример тому акция Black Lives Matter (BLM, с англ. "Жизни темнокожих имеют значение", в Оттаве проходила в летом 2020 года), - сказал премьер, отвечая на вопрос о том, будет ли он или члены его правительства вступать в переговоры с участниками манифестации. - Я также принял решение не поддерживать протесты, которые выражают ненависть и насилие к своим согражданам".

Масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января. Полиция не сообщает точных цифр участников протеста, но, судя по заполненности центральных улиц, речь идет о десятках тысяч людей.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия COVID-19
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