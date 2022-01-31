Столтенберг заявил, что среди членов НАТО есть разногласия, но в главном они едины

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Среди союзников по НАТО есть разногласия в оценке нынешней ситуации вокруг Украины, признал в понедельник генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе онлайн-дискуссии, организованной газетой The Washington Post. Однако, по его словам, в главном члены альянса сохраняют единство.

"НАТО - это союз 30 государств по обе стороны Атлантики <...> Конечно, есть различия во взглядах на многие вещи, - заявил Столтенберг. - Так было со времени создания НАТО, так было во время Суэцкого кризиса 1956 года, или в 1960-е годы, когда Франция решила покинуть военную организацию НАТО, или во время войны 2003 года (операции США в Ираке - прим. ТАСС). Поэтому разногласия были, есть и будут. Но сила НАТО - в единстве. Мы всегда могли объединяться вокруг наших основополагающих целей".

В качестве примера согласованных действий союзников в последнее время в ответ на "российскую угрозу" генсек НАТО упомянул отправку боевых подразделений Германии в Литву, а также готовность Франции направить войска в Румынию. "Все союзники выражают готовность выделить войска для разных операций НАТО", - отметил Столтенберг.