Шмыгаль заявил, что Украина не наблюдает формирование ударных групп на границе с РФ

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украина оценивает как высокую угрозу со стороны РФ, однако не считает, что якобы скопление российских войск вблизи границы означает формирование там ударных группировок. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом по итогам переговоров в понедельник.

"Сегодня очень высока угроза со стороны Российской Федерации в связи с накоплением войск. Но мы не преувеличиваем эту угрозу, так что на сегодняшний день скопление войск не означает формирование ударных группировок", - отметил он.