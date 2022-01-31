Белый дом подтвердил, что США разработали санкции против российских элит и членов их семей

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Правительство США подготовило санкционные списки представителей элит РФ и членов их семей на случай российской агрессии в отношении Украины. Это подтвердила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя публикации в западной печати о выработке американской администрацией упомянутых перечней.

"Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации [действий] с союзниками и партнерами [США]", - заявила официальный представитель американского президента.

"Лица, которых мы обозначили, входят в ближний круг Кремля или находятся около него, а также играют роль в выработке правительством [России] решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля. Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом", - утверждала Псаки. Имен лиц, включенных в эти списки, она не назвала.

"Полезный инструмент сдерживания"

Вашингтон считает, что санкции против РФ могут быть эффективным инструментом для сдерживания Москвы в ситуации вокруг Украины, администрация США обсуждает с Конгрессом соответствующие инициативы, добавила Псаки.

"Мы очень тесно взаимодействуем с Конгрессом по Украине и России", - сказала она, отвечая на вопрос об отношении президента США Джо Байдена к законодательной инициативе, которая предполагает введение антироссийских рестрикций "до потенциального дальнейшего вторжения" на Украину. "У нас был ряд дискуссий об этом законопроекте", - сообщила она.

"Мы, конечно, воодушевлены тем, что имеют место обсуждения с участием обеих партий относительно того, как привлечь Россию к ответственности, как обеспечить сдерживающее воздействие. С нашей с точки зрения, санкции могут быть эффективным инструментом сдерживания и усугубляющееся падение на российских рынках отражает наш сигнал России, - сказала пресс-секретарь Белого дома. - Но мы проводим эти консультации с Конгрессом и мы намерены их продолжить". Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Байден подписать указанный законопроект в случае его одобрения в Конгрессе.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на прошлой неделе заявила, что Вашингтон считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого "вторжения" на Украину, как это предлагали некоторые американские сенаторы.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) заявил, что часть из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации против Украины может быть введена до вторжения, которое якобы готовит Россия. Менендес не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций до якобы планируемого вторжения РФ на Украину, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.

Законопроект о санкциях

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.