В Италии сообщили, что корабли РФ у Сицилии не нарушают границы территориальных вод

РИМ, 31 января. /ТАСС/. Группа российских кораблей, совершающих транзит в международных водах в районе Сицилийского пролива, не нарушает границы территориальных вод Италии. Об этом говорится в заявлении Генштаба Минобороны республики, сообщает в понедельник агентство ANSA.

"Группа кораблей РФ осуществляет транзит в международных водах и не нарушает суверенности территориальных вод государств", - говорится в заявлении. Как уточняется, НАТО отслеживает передвижение этой группы с момента ее отправки из портов Североморска и Балтийска и продолжит наблюдать за транзитом. "Ни силы НАТО, ни группа российских кораблей не осуществляют никаких агрессивных действий", - указали в ведомстве.

Как уточняет агентство, данное заявление выпущено после появления в ряде СМИ сообщений о слишком близком проходе российских кораблей у берегов Сицилии.

Ранее Минобороны России сообщило, что в январе - феврале пройдет серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. В ведомстве подчеркнули, что основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. В частности, отдельные учения планируются в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.