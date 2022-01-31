Псаки: США по-прежнему считают, что Россия может "вторгнуться" на Украину в любое время

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Власти США по-прежнему считают, что российское "вторжение" на Украину возможно в любой момент. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я могу говорить лишь о наших намерениях и ответственности. Мы считаем важным быть открытыми и откровенно говорить об угрозе со стороны РФ. Это не просто слова, разумеется. Вы видите детали, которые мы здесь излагали, в том числе [заявления] о более чем 100 тыс. [российских] военных на украинской границе <...> Они также стягивают войска в Белоруссию <...> Мы также видим, как Россия предпринимает усилия по дестабилизации Украины, в том числе посредством возможной "операции под чужим флагом". Это опасно", - утверждала Псаки, когда ее попросили прокомментировать заявления украинских должностных лиц, которые, по мнению задававшего вопрос журналиста, "преуменьшают [угрозу] неизбежности российского вторжения".

"Мы уже больше недели говорим, что Россия может вторгнуться в любое время <...> Наши усилия направлены на то, чтобы гарантировать, что мы информируем американскую общественность и мировое сообщество о серьезности этой угрозы <...> Я не могу говорить о мотивации или обосновании комментариев украинского руководства, я могу говорить только о наших усилиях", - добавила Псаки.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщала о растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Киева. По ее информации, президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что украинское руководство "преуменьшает угрозу" якобы готовящегося вторжения, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны США. В свою очередь в Киеве считают, что США "чрезмерно реагируют" на сложившуюся ситуацию, "сея панику и внося беспорядок в экономику" Украины, при этом отказываясь вводить превентивные санкции в отношении России.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.