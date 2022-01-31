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Президент Эстонии созвал Совет безопасности страны из-за ситуации вокруг Украины

По данным агентства BNS, Совет обсудит действия по укреплению сдерживания в отношении России, оказание поддержки Украине, а также влияние кризиса на Эстонию

ТАЛЛИН, 31 января. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис проведет 2 февраля заседание Совета государственной безопасности по обстановке в сфере безопасности в Европе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента.

По ее информации, которую приводит агентство BNS, Совет обсудит такие вопросы, как действия по укреплению сдерживания в отношении России, оказание поддержки Украине, а также влияние кризиса на Эстонию.

В состав Совета государственной безопасности, который является консультирующим органом при президенте Эстонии, входят спикер Рийгикогу (парламента), премьер-министр, председатель парламентской комиссии по госбезопасности, председатель парламентской комиссии по иностранным делам, глава МИД, министр обороны, министр финансов, глава МВД, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры и командующий Силами обороны. На заседание совета в этот раз приглашен также министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.

Теги
ЭстонияУкраинаКарис, Алар
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