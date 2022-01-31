В Дании рассказали о риске военной и политической эскалации в Арктике

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Риск военной и политической эскалации в Арктике нарастает. Об этом говорится в опубликованной в понедельник правительством Дании стратегии в области внешней политики и безопасности.

"Мы будем настаивать на том, чтобы все арктические государства выполняли свои обязательства и разрешали свои разногласия путем сотрудничества на основе Илулиссатской декларации. Риск военной и политической эскалации в Арктике и вокруг нее усиливается с растущим военным присутствием России и Китая, который определяет себя как приарктическое государство", - утверждается в документе.

В июне 2021 года зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что увеличение иностранного военного присутствия у границ РФ в Арктике может привести к обострению ситуации в регионе, усиление российской группировки является ответом на попытки других стран дестабилизировать обстановку в Арктической зоне.

Авторы призывают поддержать мирное развитие и повышение уровня доверия в Арктике за счет в том числе "сотрудничества с Арктическим советом и путем разрешения споров по вопросам демаркации в рамках Конвенции ООН по морскому праву". "В том же духе Дания должна работать над предотвращением военной эскалации и гонки вооружений в Арктике", - говорится в документе.

В нем также поясняется, что Дания будет "стремиться к еще более тесному сотрудничеству с нашими ближайшими союзниками в Арктике и поддерживать усиление внимания НАТО к региону".

28 мая 2008 года пять прибрежных арктических государств - Россия, США, Канада, Норвегия и Дания от имени Гренландии - подписали Илулиссатскую декларацию, в которой условились укреплять сотрудничество в Арктике, а также заявили о том, что любые территориальные споры в этом регионе должны улаживаться в ходе совместных консультаций и на основе существующих норм международного права - Конвенции ООН по морскому праву. Государства, имеющие выход к Северному Ледовитому океану, условились сохранять Арктику регионом низкой напряженности, где споры разрешаются мирно.