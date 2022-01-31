В Киеве заявили, что выполнение минских соглашений будет означать уничтожение Украины

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Реализация минских соглашений приведет к уничтожению Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью агентству The Associated Press , опубликованном в понедельник.

"Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно", - сказал он.

Данилов предостерег западные страны от давления на Киев, чтобы принудить его к выполнению минских соглашений. "Если они будут настаивать на выполнении минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации. На это Россия и рассчитывает", - добавил он.

По словам Данилова, Украина пока не видит приведения сил РФ у границы к готовности для вторжения, а это займет от трех до семи дней.

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Этого мы пока не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся", - сказал он.

Данилов осудил решение ряда стран, в том числе, США и Великобритании, отозвать часть своих дипломатов из Киева, отметив, что "мы не думаем, что сейчас есть угроза".

Кроме того, Данилов заявил, что Украина испытывает сложности с сохранением контроля над экономической ситуацией в условиях, когда СМИ предрекают войну "завтра".

"Мы не можем допустить паники в стране. Для нас очень трудно сохранять контроль над экономической ситуацией, когда все СМИ говорят, что война начнется завтра. Паника - сестра поражения", - сказал он.

Вступление в НАТО

Данилов заявил, что решение об интеграции Украины в НАТО и ЕС является суверенным правом народа страны. По его словам, Украина сделала выбор в пользу интеграции в НАТО и ЕС.

"Никто не имеет права диктовать нам то, должны мы или не должны присоединяться к альянсам, - отметил Данилов. - Это суверенное право нашего народа".

Отказ Германии поставлять оружие

Данилов подверг критике Германию за отказ поставлять оружие.

"К сожалению, они [власти Германии] не извинились за убийство миллионов наших граждан. Они извинились перед Россией, как будто бы мы одна страна. Им тогда не стоит говорить про демократию, лучше пусть говорят, что поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними", - сказал он.

С начала текущего года США и Великобритания отправили на Украину уже несколько самолетов с современным летальным оружием и планируют поставлять его дальше. Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

Конфликт в Донбассе

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

С 9 января на востоке Украины отмечен рост напряженности, республики Донбасса сообщают, что украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.