Вице-президент Бразилии считает правомерным российский отпор расширению НАТО

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 января. /ТАСС/. Россия реализует "право на отпор" попыткам продвижения НАТО в Восточной Европе. С таким мнением выступил в понедельник вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.

"Россия считает восточноевропейский регион своей зоной влияния. По мере того, как НАТО проникает в этот регион, она реализует свое право на отпор", - цитирует политика газета Folha de S.Paulo. Он также отметил, что не верит в возможность российской агрессии в отношении Украины, о котором заявляют на Западе. "Не думаю, что стоит ждать обострения, <...> что Россия примет решение о вторжении", - добавил генерал армии в отставке.

По мнению замглавы государства Бразилии стоит "оставаться в стороне" от этой ситуации несмотря на "давление других более вовлеченных стран". "Не стоит забывать, что Бразилия вместе с Россией входят в БРИКС и являются партнерами. Это страна с которой нам важно иметь деловые отношения, нельзя сбрасывать это со счетов", - уверен вице-президент.

"Во внешней политике есть два подхода: идеалистический и реалистичный. Я сторонник реализма, необходимо следовать нашим принципам: невмешательство, гарантии суверенитета людей на своей территории, мирное решение конфликтов. Бразилия всегда будет работать в этом направлении", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ранее в МИД Бразилии заявили о том, что конфликт на востоке Украины должен разрешаться исключительно мирными средствами на основе минских соглашений.