Байден заявил, что намерен включить Катар в число основных союзников США вне НАТО

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уведомит Конгресс о планах предоставить Катару статус основного союзника страны вне НАТО. Об этом американский лидер заявил в понедельник на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Я уведомлю Конгресс о том, что включу Катар в число основных союзников вне НАТО, что будет отражать важность наших отношений, - сказал Байден. - Думаю, это давно уже пора сделать".

Американский лидер назвал Катар "хорошим другом и надежным, компетентным партнером".