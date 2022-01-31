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Пентагон заявил, что США обсуждают со странами НАТО переброску войск в Европу

Пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби отметил, что окончательного решения в настоящий момент нет

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США обсуждают со своими европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на территорию государств восточного фланга альянса, однако окончательного решения в настоящий момент нет. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы ведем активные дискуссии с целым рядом союзников относительно сил США, которые они хотели бы [разместить] и могли бы запросить, но я не могу сегодня сказать ни о каком финальном решении", - подчеркнул представитель американского военного ведомства.

Кирби при этом отметил, что часть американских сил может быть размещена на территории стран восточного фланга НАТО не в рамках механизмов самого альянса, а по двусторонней договоренности между конкретными государствами и США.

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