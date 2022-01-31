Госдеп не подтвердил, что кандидатом на пост посла США в Киеве станет Бриджит Бринк

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Администрация США намерена в ближайшее время выдвинуть кандидата на должность посла США в Киеве, но не подтверждает сообщения о том, что им станет Бриджит Бринк. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Я не могу подтвердить это. Как вы знаете, кандидатов выдвигает Белый дом", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, верны ли сообщения, согласно которым президент США Джо Байден, вероятнее всего, выдвинет кандидатом на указанный пост Бринк, являющуюся кадровым дипломатом. Как напомнил Прайс, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял о том, что кандидат, как ожидается, "будет объявлен вскоре".

Бринт в настоящее время возглавляет диппредставительство США в Словакии. Для назначения американских послов требуется утверждение Сенатом Конгресса США.

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон, временным поверенным в делах США на Украине в настоящее время является Кристина Квин. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года она покинула свой пост по личному требованию занимавшего тогда пост главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в начале января сообщила журналистам, что поиск кандидатуры нового американского посла на Украине продолжается.