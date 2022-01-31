Эмир Катара и министр обороны США обсудили развитие военно-стратегического сотрудничества

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, находящийся с визитом в Вашингтоне, провел в понедельник встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, выразив уверенность в том, что эти переговоры будут способствовать дальнейшему развитию военно-стратегического сотрудничества между двумя странами.

"Сегодня [в понедельник] я провел плодотворную встречу с Ллойдом Остином, министром обороны [США]. Итоги этой встречи будут способствовать развитию нашего военно-стратегического сотрудничества, особенно с учетом того, что совместные усилия Катара и США направлены на [установление] мира и стабильности на региональном и международном уровнях", - сообщил эмир на своей странице в Twitter.