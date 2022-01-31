В Раде заявили, что Запад под заявления об угрозе РФ втридорога навязывает Украине оружие

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Запад нагнетает обстановку вокруг Украины и в спешке, втридорога "втюхивает" оружие и навязывает контракты, под которые украинская сторона берет кредиты. Об этом заявил в понедельник депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич в эфире канала "Первый Независимый"

"Кому это выгодно - нагнетание ситуации? Я абсолютно уверен, что выгодно оно прежде всего тем странам, которые нагнетают. И я хочу сразу подчеркнуть - никто нам подарков не дает. Это оружие все нам втюхивают именно в спешке и втридорога. Никто ж не сказал, сколько мы за это все дело платим. Навязывают контракты, под которые мы берем кредиты. Нам никто не инвестирует. Эти деньги, которые мы тратим на кредиты, мы могли бы инвестировать в своих работников, в свои заводы, в своих инженеров. Мы инвестируем и кормим других", - отметил Бурмич.

В январе этого года Запад начал активно поставлять Украине вооружение, заявляя о неминуемом вторжении России. Великобритания направила противотанковые системы. 22 января в Киев прибыли 90 тонн летального оружия от США, 23 января - 80 тонн, а 25 - еще 80 тонн с установками Javelin. Также министры обороны стран Балтии получили от США разрешение на поставку на Украину оружия американского производства. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger и военном оборудовании. По данным украинских СМИ, за последнее время Украина получила 700 противотанковых управляемых ракет Javelin и 2 200 противотанковых гранатометов NLAW.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.