СМИ: в Перу ушел в отставку глава МВД

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо принял отставку министра внутренних дел Авелино Гуильена, а также освободил от исполнения обязанностей главу национальной полиции генерала Хавьера Сантоса Гальярдо. Об этом в понедельник сообщает телеканал TeleSUR.

По его данным, Гуильен подал в отставку после разногласий с Гальярдо относительно новых назначений в полиции. Отмечается, что причиной снятия с должности главы полиции могли стать подозрения в коррупции.

Авелино Гуильен - третий глава МВД, ушедший с должности за время президентства Кастильо с июля 2021 года. О назначении нового министра внутренних дел пока не сообщалось.