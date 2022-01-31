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СМИ: в Перу ушел в отставку глава МВД

Авелино Гуильен подал в отставку из-за разногласий относительно новых назначений в полиции, отмечает телеканал TeleSUR

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо принял отставку министра внутренних дел Авелино Гуильена, а также освободил от исполнения обязанностей главу национальной полиции генерала Хавьера Сантоса Гальярдо. Об этом в понедельник сообщает телеканал TeleSUR.

По его данным, Гуильен подал в отставку после разногласий с Гальярдо относительно новых назначений в полиции. Отмечается, что причиной снятия с должности главы полиции могли стать подозрения в коррупции.

Авелино Гуильен - третий глава МВД, ушедший с должности за время президентства Кастильо с июля 2021 года. О назначении нового министра внутренних дел пока не сообщалось.

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