Президент Бразилии считает, что визит в Россию будет успешным

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару рассчитывает на успех своего предстоящего визита в Россию в феврале текущего года, в ходе которого планирует обсудить сотрудничество в сельском хозяйстве. Об этом он заявил в понедельник в ходе интервью телеканалу Record TV.

"У нас деловые отношения с Россией, в том числе по вопросу удобрений. Наше сельское хозяйство в некоторой степени зависит от средств защиты [растений]. В состав делегации войдет министр сельского хозяйства [животноводства и продовольственного снабжения]Тереза Кристина [да Коста Диас], которая займется вопросом переговоров в части агробизнеса. Можете не сомневаться, что визит будет успешным", - сказал глава государства.

Об обострении отношений Москвы и НАТО вокруг Украины

Болсонару в ходе визита в Россию не собирается поднимать вопрос об обострении отношений Москвы и НАТО вокруг Украины.

"Бразилия - мирная страна. Естественно, если этот вопрос встанет в повестку, то только с подачи российского президента, не с нашей стороны", - сказал глава государства. "Мы хотим расширять взаимодействие со всеми странами в части торговых отношений, хотим содействовать по мере возможности установлению мира", - подчеркнул Болсонару.

Он также напомнил о том, что и в самой Латинской Америке ранее существовали региональные проблемы, участниками которых являются страны Североатлантического альянса. "Например, у Аргентины в случае с Мальвинскими [Фолклендскими] островами. Мы в Бразилии не можем оставаться к ним безразличными и надеемся, что эти вопросы будут решены в спокойном и гармоничном ключе", - добавил глава государства

Ранее в Госдепартаменте США сообщили бразильской службе вещательной корпорации Би-би-си, что Вашингтон считает, что "Бразилия несет ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должна доносить это послание до России при любой возможности". Заявление прокомментировали в МИД Бразилии. Источник Би-би-си в дипломатическом ведомстве на условиях анонимности напомнил, что республика суверенно отстаивает свои интересы, "не спрашивая разрешения ни у каких стран", и исторически "введет диалог со всеми государствами, что не означает, что она согласна с действиями собеседников".

В начале декабря прошлого года Болсонару анонсировал визит в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Тогда президент республики отметил, что этот визит представляет интерес для обоих государств, подчеркнув намерение "углублять отношения с Россией".