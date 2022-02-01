В СБ ООН обсудили ситуацию вокруг Украины

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Инициированное США заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоялось, несмотря на возражения России и Китая. Каких-либо официальных результатов - принятия документов и решений - не было. США, Украина и их сторонники в Совбезе вновь выступили с обвинениями в адрес России, Россия их опровергла.

"Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы", - заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Сюрпризов не было

США последний месяц пытались заручиться поддержкой со стороны остальных членов Совета Безопасности. Если бы их идею поддержали меньше девяти его членов, заседание бы не состоялось. В итоге за проведение заседания проголосовали 10 стран (США, Великобритания, Франция, ОАЭ, Гана, Албания, Норвегия, Бразилия, Мексика и Ирландия), воздержались - Габон, Кения и Индия, выступили против Россия и Китай.

Заседание прошло на уровне постпредов (в некоторых случаях выступали их заместители). Спекуляции в журналистских кругах о том, что кто-то из участников мог быть представлен на более высоком уровне - это подняло бы и уровень встречи, и привлекло бы дополнительное внимание к позиции этой страны - не оправдались.

Позиции участников

Основные заинтересованные стороны в ситуации вокруг Украины - Россия, США, сама Украина - заявили, что не хотят войны.

"Никто из российских политиков никогда не говорил, что мы намерены атаковать Украину. Другое дело, что мы помним события 2008 года, когда бывший президент Грузии [Михаил] Саакашвили отдал преступный приказ наносить удары по Цхинвалу, тогда погибли гражданские лица, наши миротворцы, мы тогда были вынуждены отреагировать", - указал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфиолд дошла до того, что обвинила Россию в угрозе применения силы. Постпред Украины Сергей Кислица выступил с утверждением, что у границ его страны уже находится около 130 тыс. российских военных. Он, правда, уточнил, что угроза "вторжения" остается пока только "надвигающейся", а не "неизбежной". Он выступил с утверждением, что Киев наступления "ни в Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо еще" не планирует.

Китай на заседании Совета Безопасности выступил однозначно в поддержку России. Постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь подчеркнул, что в Пекине не видят, откуда берутся утверждения Запада о грозящей войне. При этом он добавил, что российские обеспокоенности в сфере безопасности следует учесть.

Поддержавшие проведение заседания страны в основном выступали с теми же обвинениями, что и США. Ряд отличных от других заявлений прозвучали в выступлении постпреда Франции Николя де Ривьера. Он, в частности, заявил, что "если будет выбран путь диалога и сотрудничества, Европейский союз готов развивать отношения с Россией на основе единого, долговременного и стратегического подхода". Он также указал на необходимость самого полного вовлечения Евросоюза в урегулирование ситуации вокруг Украины. Наконец, де Ривьер указал на важность урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений, о которых, например, постоянный представитель США не вспомнила ни разу.

Итоги

Покидая зал Совета Безопасности для встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения вопросов председательства РФ в Совбезе в феврале, Небензя указал, что цели проведения заседания для России так и остались не ясны. "Я вообще не знаю, зачем мы проводим эту встречу. У некоторых есть фантазии, что Россия уже совершила агрессию против Украины, даже если этого не произошло".

Инициировавшие встречу США по ее итогам заявили, что не получили ответов на свои вопросы. "Мы созвали данную встречу, чтобы русские дали нам объяснение своих действий. Мы мало что услышали, они не дали нам тех ответов, которые, как мы надеялись, они предоставят", - сказала постпред США.

Постпред Украины выразил мнение, что главной целью дискуссий было распространение информации о ситуации. На вопрос о том, удовлетворен ли он итогами встречи, украинский дипломат отвечать не стал.

Россия, тем не менее, не отказывается от использования площадки Совета Безопасности для урегулирования вопросов, связанных с Украиной. В частности, 17 февраля РФ намерена организовать заседание по выполнению минских соглашений. Они закреплены резолюцией Совета Безопасности 2202, так что мониторинг их выполнения входит в обязанности Совбеза.