Госдеп: есть лишь "несколько недель", чтобы договориться по иранской ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти США считают, что на достижение договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается лишь "несколько недель", после чего возвращение к соглашению будет уже невозможным.

"У нас есть всего несколько недель на достижение сделки. После этого, к сожалению, будет уже невозможно вернуться к СВПД и вернуть преимущества в плане нераспространения, которые это соглашение нам давало", - заявил в понедельник на спецбрифинге, посвященном переговорам по СВПД в Вене, представитель Госдепартамента США высокого ранга.

По его словам, власти США согласны с выводами экспертов о том, что Иран в течение недель способен наработать ядерный материал в объеме, достаточном для создания одного боезаряда.

"Есть информация, которую я не могу раскрывать, я просто предложу вам обратиться к тому, что говорят различные исследовательские центры. Я думаю, справедливо будет сказать, что, когда речь заходит об их способности получить достаточное количество расщепляющегося материала <...>, мы говорим о неделях, не месяцах", - сказал он. Американский чиновник при этом подчеркнул, что говорит именно о наработке необходимого материала, а не о создании самого боезаряда.

При этом администрация США допускает, что Тегеран не вернется к соблюдению обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе, Вашингтон готовится к такому развитию событий.

"Как мы знаем, вполне возможно, что Иран не изберет этот путь. Мы готовы к такой ситуации. Мы надеемся, что Иран не примет такого решения, но мы готовы к обоим вариантам", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства.