Зампостпреда РФ при ООН: продление миссии в Ливии поможет стране перед выборами

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Россия призывает ливийские стороны воспользоваться продлением Миссии ООН в Ливии для проведения президентских и парламентских выборов в стране. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Российская Федерация проголосовала за проект резолюции Совета Безопасности, продлевающий мандат Миссии ООН по поддержке в Ливии до 30 апреля этого года, в первую очередь исходя из нашей убежденности в безальтернативности комплексного мирного урегулирования ливийского кризиса под эгидой ООН, - сказала Евстигнеева. - Призываем всех ливийских игроков воспользоваться единогласной поддержкой Совета Безопасности, чтобы при содействии Миссии ООН преодолеть накопившиеся разногласия, определить сроки и провести президентские и парламентские выборы, чтобы общими усилиями открыть новую страницу в истории".

По ее словам, продление миссии на три месяца "позволит отреагировать на развитие ситуации в стране в предстоящие предвыборный период".

"Напоминание генеральному секретарю ООН о его обязанности назначить главу миссии будет способствовать скорейшему восстановлению полноценного функционирования миссии в соответствии с вверенным ей мандатом", - отметила дипломат.

В конце ноября прошлого года по итогам рассмотрения всех заявлений претендентов на высший государственный пост в стране избирком Ливии исключил 25 из 98 человек, подавших документы на регистрацию кандидатами, в связи с несоответствием бумаг требуемым условиям. Решение было принято на основании ответов генерального прокурора, главы уголовного розыска и председателя департамента по вопросам паспортов и гражданства. В списке исключенных кандидатов оказались сын бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам и премьер-министр Абдель Хамид Дбейба. Однако позднее судебные органы на основе поданных апелляций восстановили их кандидатами без права обжалования этих решений. В итоге избирком отложил на неопределенный срок оглашение списка кандидатов.

22 декабря прошлого года комиссия официально объявила о переносе запланированного на 24 декабря голосования и рекомендовала парламенту провести первый тур президентских выборов через месяц - 24 января 2022 года, исходя из того, что окончательное решение о новых сроках должны принять именно законодатели. Однако депутаты не согласились с инициативой избиркома об отсрочке выборов всего на один месяц "по соображениям безопасности".