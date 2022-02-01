Секретарь Совбеза Украины заявил, что русским языком пользоваться опасно

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил мнение, что использование русского языка в мире является небезопасным из-за позиции России. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала ICTV.

Данилов прокомментировал позицию российской стороны о необходимости защиты русскоязычных граждан, заявив, что это может быть опасным. "Что касается выступления господина [главы МИД России Сергея] Лаврова. Я бы хотел обратить внимание на его слова о том, когда он сказал, что они не защищают россиян, они защищают русскоязычных. Поэтому пользоваться русским языком очень опасная вещь в мире", - отметил Данилов.

Российская сторона неоднократно заявляла о необходимости защиты прав русскоязычных людей в мире. В частности, 14 января Лавров сообщил, что Россия предлагает Западу при оценке вопросов, касающихся перемещения российских войск на территории РФ, обратить внимание на действия радикалов на Украине "в отношении русских и русскоязычных".