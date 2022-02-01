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Госсекретарь США и президент Палестины обсудили перспективы укрепления двусторонних связей

Стороны также обсудили необходимость повысить уровень жизни палестинцев реальными способами

ТАСС, 1 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом укрепление отношений между странами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Они (Блинкен и Аббас) обсудили важность укрепления отношений США с властью и народом Палестины, а также необходимость повысить уровень жизни палестинцев реальными способами", - говорится в сообщении.

После объявления 28 января 2020 года Дональдом Трампом вместе с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху ключевых положений так называемой сделки века (плана мирного палестино-израильского урегулирования), категорически отвергнутой палестинцами, Аббас заявил о прекращении действия всех договоренностей с Израилем и США, включая соглашения в сфере безопасности. В случае реализации "сделки века" Палестина потеряла бы порядка 40% своих территорий.

В мае 2021 года власти Палестины уведомили США о готовности сотрудничать с действующей администрацией американского президента Джо Байдена ради достижения мира и порядка в Ближневосточном регионе.

Теги
СШАПалестинаБлинкен, Энтони
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