На Украине назначили не менее 70% руководства Сил территориальной обороны

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Руководящий состав Сил территориальной обороны Украины сформирован не менее чем на 70%, и процесс продолжается. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в понедельник в эфире телеканала ICTV.

"Руководство [Сил территориальной обороны] сформировано на 70-80%", - отметил он.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что формирование Сил территориальной обороны в стране идет по плану. "Сформировано 70% штата мирного времени", - проинформирована она.

Маляр добавила, что в стране в субботу уже провели учения этих сил . "Мы это будет делать регулярно", - пообещала она.

Комментируя в целом обстановку с безопасностью на Украине и в том числе на границе с Россией, Данилов заверил, что Украина контролирует ситуацию и знает, что делать. По его мнению, количество российских военных, которые Киев наблюдает вблизи своей границы, не свидетельствует о той угрозе, о которой сообщают на Западе. "На сегодняшний день около наших границ 120 тыс. российских военных. Могу сказать, что этого недостаточно для той операции, о которой все говорят", - уверен секретарь СНБО.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении РФ на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия. При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Прошло несколько раундов переговоров, на личной встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД РФ Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

О территориальной обороне

Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украине нет потребности в мобилизации в связи с отсутствием угрозы. По его словам, в связи с напряженной обстановкой военное ведомство "будет двигаться другим способом" - формировать Силы территориальной обороны.

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Формирование таких подразделений планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Предполагается, что в этих силах будут входить военнослужащие, которые постоянно будут нести службу, и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях, но продолжающие работать на своих основных работах. Вступить в них могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пола или наличия военного опыта.