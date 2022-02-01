CBS: Киев одобрил выбор Бриджит Бринк кандидатом на пост посла США на Украине

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Киев одобрил выбор американскими властями Бриджит Бринк в качестве кандидата на должность посла США на Украине. Об этом сообщает в понедельник телеканал CBS со ссылкой на двух украинских чиновников.

Согласно этим данным, Украина в настоящий момент готовит на этот счет официальную бумагу для Госдепартамента США, а после того, как она будет получена, администрация президента США Джо Байдена официально объявит о выдвижении кандидатуры Бринк и направит соответствующее уведомление Конгрессу США.

Ранее в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов заявил, что администрация США намерена в ближайшее время выдвинуть кандидата на должность посла США в Киеве, однако не подтвердил сообщения о том, что им станет Бриджит Бринк.

Бринк в настоящее время возглавляет диппредставительство США в Словакии. Для назначения американских послов требуется утверждение Сенатом Конгресса США.

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон, временным поверенным в делах США на Украине в настоящее время является Кристина Квин. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года она покинула свой пост по личному требованию занимавшего тогда пост главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в начале января сообщила журналистам, что поиск кандидатуры нового американского посла на Украине продолжается.