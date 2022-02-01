Госдеп объяснил утверждения о возможной агрессии РФ против Украины разумной подготовкой

Его попросили пояснить на регулярном брифинге для журналистов, чем объясняется нескончаемое нагнетание американскими должностными лицами напряженности вокруг Украины, вызвавшее недовольство в том числе у президента этой республики Владимира Зеленского и других чиновников в Киеве. Прайс в ответ сначала попытался представить дело так, будто никаких трений по данному вопросу между Вашингтоном и Киевом нет, а затем отрицал, что Соединенные Штаты, по сути, сами обостряют ситуацию вокруг Украины, преследуя собственные внешнеполитические интересы. "Дело тут не в панике, и это касается сказанного некоторыми нашими украинскими партнерами. Наоборот, дело в благоразумной подготовке", - считает официальный представитель внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, все публичные высказывания такого рода со стороны Вашингтона, в том числе касающиеся удовлетворения запросов Киева о расширении американской военной помощи Украине и укрепления "восточного фланга НАТО", лежат "в русле благоразумной подготовки". "Ничего из этого не является усилием, призванным посеять панику или спровоцировать вторжение", - полагает Прайс.

Повторив ставшие уже традиционными обвинения в адрес Москвы, он добавил, что, по оценке американского правительства, руководство России не приняло пока никаких окончательных решений о дальнейших шагах в отношении Украины. "Мы не считаем, что [президент России] Владимир Путин принял твердое решение", - сказал по этому поводу американский дипломат.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подверг 28 января критике Запад за использование риторики о будто бы надвигающемся вторжении России на территорию его страны. "Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война", - констатировал президент. "В Англии, Германии, Франции, Литве, из средств массовой информации складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника", - подчеркнул Зеленский.