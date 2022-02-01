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Власти Украины пытаются установить связь задержанных за подготовку беспорядков с Россией

Все трое задержанных - граждане Украины

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Украины проводят допросы и сбор доказательств, чтобы установить связь троих граждан страны, задержанных за подготовку беспорядков, с Россией. Об этом заявил в понедельник первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью телекомпании CNN. Выдержки из его интервью приводятся на сайте телекомпании.

"Этот последний заговор является наиболее серьезной попыткой дестабилизировать Украину", - сказал он.

Как отмечает CNN, Енин уточнил, что все трое задержанных - граждане Украины. Он добавил, что они тесно связаны с вооруженными формированиями на востоке страны, в частности, с ранее действовавшим там батальоном "Восток".

По словам Енина, протесты готовились у офиса президента Украины, а также в приграничных с Россией городах.

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