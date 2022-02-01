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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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В ICAO заявили о пробелах в предоставленной Минском информации о рейсе Ryanair

Следственная группа продолжит работу по установлению всех обстоятельств посадки самолета в аэропорту белорусской столицы
© AP Photo/Martin Meissner

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Некоторые государства - члены Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) выразили озабоченность тем, что в предоставленной Белоруссией информации по инциденту с посадкой в аэропорту Минска воздушного судна авиакомпании Ryanair в 2021 году есть пробелы. Об этом в понедельник говорится в заявлении организации.

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"Некоторые государства Совета выразили озабоченность по поводу пробелов в информации, предоставленной Белоруссией", - отмечается в документе без уточнения, о каких странах идет речь.

Как говорится в заявлении, следственная группа ICAO в свете получения некоторых новых данных продолжит работу по установлению всех обстоятельств посадки в аэропорту Минска воздушного судна Ryanair.

"В свете некоторой новой информации, связанной с событиями вокруг рейса FR4978, Совет [ICAO] поручил следственной группе ICAO продолжить свою работу с целью установления отсутствующих фактов, в том числе в связи с продолжающимися уголовными и другими расследованиями, и сообщить о любых дальнейших выводах", - отмечается в сообщении.

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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