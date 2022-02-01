Госдеп распорядился вывезти из Белоруссии семьи дипломатов из-за ситуации вокруг Украины

ТАСС, 1 февраля. Госдепартамент США дал распоряжение вывезти семьи своих дипломатов из Белоруссии из-за возможной эскалации напряжения вокруг Украины. Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Госдеп распорядился вывезти семьи госслужащих США", - говорится в сообщении.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США рекомендовало своим гражданам не совершать поездок в Белоруссию. "Не совершайте поездки в Белоруссию из-за произвольного применения законов, угрозы задержания, а также из-за необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания военной мощи РФ вдоль белорусско-украинской границы". - отмечает Госдеп.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.