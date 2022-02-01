Спикер Мажилиса Казахстана подал заявление о досрочном прекращении полномочий

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

"Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина в Мажилис парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В этот же день, по данным ЦИК, вакантный мандат депутата нижней палаты парламента Казахстана передан руководителю администрации президента Ерлану Кошанову.

"Передать вакантный мандат депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан члену общественного объединения "Партия "Нур Отан" Кошанову Ерлану Жакановичу. Зарегистрировать Кошанова Ерлана Жакановича депутатом Мажилиса парламента Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

59-летний Нигматулин занимал пост председателя Мажилиса седьмого созыва и главы фракции правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") с января 2021 года. Ранее он возглавлял нижнюю палату парламента шестого и пятого созывов, руководил администрацией президента Казахстана, был первым заместителем председателя партии "Нур Отан".

Председатель Мажилиса избирается из числа депутатов палаты тайным голосованием большинством голосов от общего числа парламентариев. Кандидатура на эту должность выдвигается депутатами палаты.