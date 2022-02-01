В парламенте Японии приняли резолюцию по поводу нарушения прав человека в КНР

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Японии приняла во вторник резолюцию с выражением озабоченности по поводу, как говорится в документе, нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете, Внутренней Монголии, Гонконге и других частях КНР.

"Нарушения прав человека, - говорится в документе, - нельзя расценивать как внутреннее дело какой-либо отдельной страны".

В то же время в резолюции нет термина "осуждение", в нем также напрямую не упоминается руководство КНР. Как отмечает информационное агентство Киодо, это стало результатом компромисса между правящей Либерально-демократической партией Японии и ее партнером по коалиции - центристской партией "Комэйто", которая поддерживает тесные связи с Пекином.

За принятие резолюции проголосовали также оппозиционные партии. Ее утверждение, как отмечало Киодо, приурочено к открытию в Пекине зимних Олимпийских игр.

В январе в МИД Китая выразили резкое недовольство и выступили решительно против заявлений и действий США и Японии, которые являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР, фабрикуют ложь с целью дискредитации Китая, подрывают единство и доверие в регионе. Это стало реакцией на коммюнике по итогам переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, в котором помимо прочего были озвучены "серьезные опасения относительно проблем с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге".