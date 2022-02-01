Токаев освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя администрации президента

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя своей администрации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Кошанов Ерлан Жаканович освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Депутаты Мажилиса избрали Ерлана Кошанова председателем палаты, сообщила пресс-служба Мажилиса.

"Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты единогласно избрали председателем Мажилиса Ерлана Кошанова", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Кошанов получил вакантный мандат депутата Мажилиса (нижней палаты) парламента после того, как спикер законодательного органа Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

59-летний Кошанов занимал пост руководителя администрации президента Казахстана с сентября 2019 года. В разные годы он работал главой администрации Карагандинской области, руководителем канцелярии премьер-министра Казахстана, замглавы канцелярии премьера - представителем правительства в Мажилисе.